Renovatie aan Leidsekade onthult muurschildering uit oorlog: "Het doet me veel"

Tijdens de renovatie van een woning aan de Leidsekade zijn muurschilderingen van gevechtsvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De tekeningen zijn op de zolder van het huis gevonden en zijn in 1942 gemaakt door de toen 17-jarige Hans Janssen. Ze worden nu onderdeel van de collectie van het Verzetsmuseum.

Dochter Margje Janssen woonde daarna met haar ouders en broers in het huis. Ze ziet de kunstwerken van haar vader na ruim veertig jaar terug. "Ik vind het heel bijzonder, het doet me veel. Ik ben de laatste geweest die hier de deur achter zich dicht heeft getrokken", zegt Margje. De bovenverdieping is door de vorige bewoners helemaal in tact gelaten. Zelfs het kolenhok, de vlaggenmast, de schommelhaken en de deurklink van haar broertjes kamer zijn er nog.

De afbeelding van het vliegtuig, een Britse Spitfire, doet haar ook denken aan een bepaald isolement bij haar vader: "Hij liep altijd met een schetsboekje op zak. Ik voel een soort eenzaamheid, omdat hij hier in zijn eentje op die donkere zolder zat, ging hij hier maar wat schilderen." Ze weet veel over haar vader, maar over de oorlog vertelde hij niet vaak. "De tekeningen waren er, maar als kind was ik met hele andere dingen bezig."

Verzetsmuseum Volgens Filip Bloem van het Verzetsmuseum zijn zulke muurschilderingen er nog maar weinig. "Het is een grote tekening en het is in goede staat ook. Het gebeurt niet vaak dat je ook nog kunt uitvinden wat voor dingen die mensen hebben meegemaakt in de oorlog." De muur met daarop de tekening wordt om deze reden in zijn geheel uit het huis gehaald om aan de collectie van het museum toe te voegen. "Er komen zo veel kinderen naar musea, en dit laat zien hoe deze jongen zestig jaar geleden leefde tijdens de oorlog", vindt Margje. Tot zondag is het werk in de foyer van het museum te bewonderen.