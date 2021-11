Restaurants gaan wederom onzekere kerst tegemoet: ''Het regent annuleringen''

Om 20.00 uur of nog eerder dicht, een totale sluiting ,of toch een versoepeling van de maatregelen: het is nog onzeker met welke maatregelen horeca-ondernemers te maken krijgen tijdens de feestdagen. Die onzekerheid heerst ook onder de gasten. Veel van hen nemen het zekere voor het onzekere en bellen af.

Voor Rutger de Witte, eigenaar van restaurant Clos in Oost, is het iedere week weer een uitdaging om snel te schakelen binnen de nieuwe maatregelen. Langetermijndenken is dan ook lastig, maar hij komt er niet onderuit om over Kerstmis na te denken. Daarvoor wordt wederom een beroep gedaan op creativiteit.

Ook bij restaurant No Rules in het Vondelpark, dat vorige week pas opende, heerst onzekerheid over de feestdagen. ''Er wordt je iets voorgehouden en dat verandert helaas steeds", aldus Benjamin van Roekel. "We hadden heel veel dingen gepland staat, met live entertainment en een mooi 5- of 6-gangendiner met amuses, dat wordt tot 20.00 uur wel een beetje krap.''

Verschillende scenario's

Met nog een maand tot kerst, houden deze ondernemers voorlopig alle opties open. "We bereiden ons voor om verschillende ideeën en scenario's op een rijtje te zetten en die klaar te hebben staan", aldus Van Roekel van restaurant No Rules. "Als we nieuws horen over versoepelingen of juist niet dat we snel onze gast weer kunnen bereiken om iets moois te serveren.''

Ook restaurant Clos blijft, zolang het nodig is, schakelen. ''Het kerstmenu waar we mee bezig zijn, dat zijn we gewoon aan het ontwikkelen alsof er niets aan de hand is, bij wijze van spreken. We zetten gewoon in op dat we open zijn, dat heeft meneer Mark Rutte ook gezegd dus daar houden we dan nu maar aan vast. Maar, in de tussentijd ben je wel bezig met hoe we het anders gaan doen.''