Kinderen Jan Schaefer willen geen commercieel gebruik 'In gelul kun je niet wonen': "Hier willen we een zaak van maken"

"Ik ben degene die normaal altijd zijn bek opentrekt als het over mijn vader gaat", vertelt Mariska Schaefer in haar snoepwinkel in de Jordaan, "maar deze keer begon mijn broer heel boos te worden. Die had echt zoiets van: hier wil ik een zaak van maken." Steen des aanstoots is een promotiefilmpje van vastgoedbeurs Provada ('The real estate meeting point') die de familie kreeg doorgestuurd. Daarop is iemand te zien die voor de Rai een kek dansje doet met een bord met daarop de beroemde uitspraak van Schaefer: In gelul kun je niet wonen.

Mariska Schaefer: "Bij demonstraties over het woningbeleid snap ik het, ben ik ook heel trots als daar een 18-jarige jongen loopt met zo'n bordje. Dat zou mijn vader fantastisch gevonden hebben, want dat was toen ook zo. Maar dan krijg je zo'n filmpje doorgestuurd, ondanks dat het een heel leuk dansje is, als het met een ander bord was geweest had ik er om kunnen lachen, maar dit vond ik een beetje onpasselijk."



En dus is er intussen een strenge brief naar Provada BV gegaan met het verzoek dit in het vervolg niet meer te doen. Ook onderzoekt de familie Schaefer of de spreuk niet juridisch beschermd kan worden, zodat die voortaan alleen voor ideële doeleinden kan worden ingezet.

'Is dit beleid of is hierover nagedacht?', is nog zo'n klassieker van de vermaarde PvdA-politicus die het begin jaren '70 van banketbakker tot staatssecretaris van Volkshuisvesting schopte. Later was Schaefer ook nog wethouder Stadsvernieuwing in Amsterdam met toen nog een jonge politiek-assistent aan zijn zijde die later nog eens burgemeester zou worden: Eberhard van der Laan.

"Mijn vader zei altijd wel gelul, maar hij zei ook heel vaak geouwehoer." Ook Mariska weet niet helemaal zeker wat nu precies het origineel was, want ook 'in geouwehoer kun je niet wonen', komt vaak voorbij. Volgens de overlevering zou Schaefer het in de Tweede Kamer eerst over 'gelul' hebben gehad, maar omdat dat als onparlementair werd gezien, is er in de handelingen 'geouwehoer' van gemaakt. En met die leus - 'in geouwehoer kun je niet wonen' dus - ging Schaefer uiteindelijk de gemeenteraadsverkiezingen van 1978 in.