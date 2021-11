Gynaecoloog OLVG roept zwangeren op zich te laten vaccineren: "Het is veilig"

Gynaecoloog Leonie van Rheenen van het OLVG in West roept zwangere vrouwen op zich te laten vaccineren. Volgens de arts nemen zwangeren een risico als zij dat niet doen. "We moeten echt bekendmaken dat vaccinatie in de zwangerschap veilig is en corona krijgen in de zwangerschap gevaarlijk is."

Het laatste half jaar is het aantal zwangeren met covid-19 op de intensive care verdubbeld, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Volgens gynaecologen en verloskundigen is het ziekteverloop bij een zwangere met covid-klachten sneller dan tijdens de eerste coronagolf.

"Zwangere vrouwen hebben, op het moment dat hun zwangerschap vordert en ze een dikke buik hebben, minder longinhoud", legt Van Rheenen uit. "Ze kunnen dan slechter doorademen. Als daar bovenop een corona-infectie komt, dan maakt dat dat je sneller benauwd bent en je zuurstof nodig hebt. Dan worden ze gewoon veel zieker dan niet-zwangeren."

Intensive care

Daardoor belanden zwangeren eerder op de intensive care. In sommige gevallen moet een baby dan in een vroeger stadium worden gehaald, soms al bij 26 weken. Toch ziet Van Rheenen dat een meerderheid van de zwangere vrouwen in haar ziekenhuis zich nog niet heeft gevaccineerd, terwijl internationaal onderzoek aantoont dat het veilig kan.

Van Rheenen: "De gegevens die we hebben gaan over meer dan 160.000 vrouwen die zich in de zwangerschap hebben laten vaccineren. Daarin zie je geen slechte uitkomsten. Niet meer miskramen, niet meer vroeggeboortes, niet meer aangeboren afwijkingen, en ook geen intra-uteriene sterften. Wat we wel beginnen te weten is dat corona zelf een negatief effect heeft op de zwangerschap. Dus ook een mild verloop kan veranderingen geven aan de moederkoek."