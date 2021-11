Wim Beelen moet schepen van haven toestaan bij 'super yacht hub'

De schepen waar het om gaat zijn de zogeheten kegelschepen. Dat zijn vrachtschepen die vanwege hun brandbare of om een andere reden gevaarlijke lading niet kunnen afmeren aan een steiger binnen de bebouwde kom. De Amsterdamse haven gaf bij de rechter aan dat zij worstelen met een tekort voor tijdelijke afmeerplaatsen voor de schepen.

Toen Beelen het terrein van de zomer voor 86 miljoen euro kocht eiste hij dat het havenbedrijf de schepen moest verplaatsen. Het ging om veertien ligplaatsen. De tankers zouden voor 80 procent in het water van het Havenbedrijf liggen en voor 20 procent in het water van Beelen. Ook lagen er vier duwbakken in het water in de ADM-haven

Openbaar water

De rechter oordeelt dat Beelen de kegelschepen en de duwbakken moet dogen. Als hij dat niet doet, moet hij een dwangsom van tien duizend euro per dag betalen. Volgens de rechter is het water rond het ADM-terrein openbaar water, omdat er een open verbinding is met het Noordzeekanaal.

Ook ging de rechter nog in de plannen van Beelen voor zijn 'super yacht hub'. Volgens de rechter wil Beelen de strekdam langs het Noordzeekanaal weggraven en een aangrenzend terrein, echter zijn beide van de gemeente.