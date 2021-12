Bouw Woon Leef: wonen in community als oplossing tegen vereenzaming ouderen

Steeds meer ouderen in de stad wonen alleen. Met de toenemende vergrijzing neemt dat aantal de komende jaren flink toe. Verminderde mobiliteit en beperkte mogelijkheden om elkaar te ontmoeten door de coronamaatregelen zijn belangrijke oorzaken dat ouderen steeds meer vereenzamen. In wooncomplex LIFE, in de Houthavens, bestrijden ze actief de eenzaamheid: oudere bewoners vormen daar een hechte community.

Oprichtster Marian Euverman: ''Als mensen hier komen wonen, nodigen we ze uit op de koffie en vragen we ze het hemd van het lijf. Zo komen we erachter wat hun achtergrond is en wat ze leuk vinden om te doen.'' Met die informatie worden de bewoners gematcht: '' We brengen mensen met dezelfde interesses, dezelfde hobby's met elkaar in contact en daar richten we onze activiteiten dan op in.'' Bewoners kunnen zich vervolgens met een app aanmelden voor die activiteiten: ''Het is net een soort klein online vriendennetwerk. Iedereen weet wat er gebeurt in en om het gebouw en iedereen is welkom om mee te doen.''

In LIFE staat het gemeenschapsgevoel onder bewoners centraal. Er is gelegenheid om met buren op te trekken, maar ook voldoende privacy in het eigen appartement. Om de bewoners nader tot elkaar te brengen is de hulp ingeroepen van de hostessen van Mylivy. Zij stimuleren met gezamelijke activiteiten en bijvoorbeeld een boeken- en kookclub dat de bewoners van het wooncomplex samen een community vormen.

Voor elkaar zorgen

De community is er niet alleen om leuke dingen met elkaar te doen. De bewoners zorgen ook voor elkaar. Bijvoorbeeld via het digitale platform: ''Als iemand een lift nodig heeft naar het ziekenhuis, kunnen bewoners dat aangeven en kan een buurman of buurvrouw in de app laten weten dat hij of zij die lift wil geven. Het is meer dan samen koffie drinken. Het is echt naar elkaar omkijken.''

Euverman merkt dat de behoefte aan activiteiten en contact onder bewoners steeds groter wordt: ''Ze geven heel actief aan wat ze graag willen ondernemen en doen, zeker nu in coronatijd, hun best om ervoor te zorgen dat alles door kan gaan.'' Ook bij bewoners die niet zo van de activiteiten zijn, merkt ze dat het communitygevoel belangrijk is: ''Ze komen dan misschien niet naar de boekenclub, maar vinden het wel fijn om soms gewoon even hun hart te luchten bij ons.''