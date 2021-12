Stad NL V Gewonde bij explosie voor woning in Osdorp: "Het was een flinke klap"

Bij een voordeur van een woning aan de Marianellastraat in Osdorp is vannacht een explosief afgegaan. Een bewoner is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De voordeur is daarbij uit de gevel geblazen en meerdere ramen zijn bij verschillende huizen gesprongen. Na de explosie ontstond er brand in de keuken. De andere bewoners zijn ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. Meerdere bewoners uit omliggende woningen moesten even hun huis uit. Wat de achtergronden zijn bij dit incident, is nog niet duidelijk. Op 24 november was er ook al een nachtelijk explosie bij een woning aan het Oeverpad, zo'n drie kilometer verderop. Ook die explosie veroorzaakte veel schade aan de woning. Meerdere getuigen verklaren dat ze na de knal een auto zagen wegrijden. Naar die auto is de politie op zoek.

Explosie bij woning in Osdorp Inter Visual Studio

De overbuurman vertelt dat hij wakker werd van de knal. "Het was wel een flinke klap. En er was een klein brandje." Hij vertelt dat er meer incidenten in de buurt zijn geweest. "De ene keer is het hier. De andere keer is het daar. Er zijn al een paar branden geweest. Er is een keer een aanslag geweest om de hoek. Heel raar komt het over. Ik ben er niet blij mee."

Er is vannacht een explosief afgegaan bij een voordeur van een woning aan de Marianellastraat. Daardoor is brand ontstaan en zijn bewoners nagekeken door de ambu ivm rookinhalatie. 1 slachtoffer is naar het zkh afgevoerd. De politie heeft een onderzoek ingesteld. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) December 2, 2021