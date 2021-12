RTL-baas noemt veiligheidssituatie Boulevard 'nog steeds zeer serieus'

RTL-baas Sven Sauvé zegt zich in een interview met NRC te baseren op informatie van de autoriteiten. "Ik mag daar inhoudelijk niet veel over zeggen, maar de veiligheidssituatie is nog steeds zeer serieus met maatregelen die onverminderd blijven. Of dat ooit nog zal afnemen, durf ik niet te zeggen."

Het televisieprogramma wordt sinds juli vanuit een studio op het Hilversumse Mediapark gemaakt. Het vertrek van het Leidseplein volgde nadat de studio moest worden ontruimd vanwege 'ernstige dreiging'. Enkele dagen ervoor werd misdaadjournalist Peter R. de Vries kort na de uitzending op straat neergeschoten toen hij naar zijn auto liep.

Hij zegt niet te weten waarom RTL Boulevard doelwit is. "We zijn als media in een nieuwe fase terechtgekomen. In dit geval heeft dit het leven gekost van een zeer gewaardeerde collega, en is de dreiging overgeslagen naar Boulevard. Maar dit kan ieder programma overkomen. Het vrije woord ligt echt onder vuur."

De RTL-baas waarschuwt dat de situatie waar RTL Boulevard mee te maken heeft, makkelijk zou kunnen overslaan naar andere mediapartijen. "We zijn echt een grens over."