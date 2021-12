Treinrit naar Berlijn pas tussen 2026 en 2030 half uur korter

Het blijkt niet haalbaar om de reistijd van de trein tussen Amsterdam en Berlijn vanaf 2024 met een half uur te verkorten. Dat gaat op zijn vroegst lukken in 2026 en in het uiterste geval pas in 2030. De planning is bijgesteld omdat het realiseren van de benodigde infrastructuur enkele jaren langer gaat duren.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) in een Kamerbrief. Hij noemt de vertraging 'voor elk van de betrokken partijen een forse tegenslag op weg naar realisatie van de versnellingsambitie'.

De bedoeling is dat de reistijd wordt verkort van 6 uur en 22 minuten naar 5 uur en 50 minuten. De versnelling kan worden bereikt door een combinatie van infrastructurele maatregelen, aanpassingen in de dienstregeling en aanschaf van nieuw materieel waarmee wordt aangesloten op het nieuwe en snellere treinpad in Duitsland.

Aanpassingen nodig

Zo is het onder meer nodig dat station Oldenzaal een extra perron krijgt, moeten er aanpassingen worden gedaan aan station Deventer en zijn er maatregelen nodig aan het baanvak tussen Hengelo en de Duitse grens. "Voor elke aanpassing moet een planologische procedure worden doorlopen. De eerdere geschatte doorlooptijd van 4 tot 5 jaar is bijgesteld naar 5 tot 9 jaar."

Spoorbeheerder ProRail is gevraagd om de planning voor de infrastructurele maatregelen nader uit te werken. Ook zijn ProRail en NS gestart om in kaart te brengen of en op welke wijze een deel van de versnelling per 2024 toch gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld door tijdelijke oplossingen. Daarbij wordt gekeken naar zowel oplossingen in de dienstregeling, de infrastructuur als het materieel.

Versnelling

Op dit moment rijden een aantal treinen tussen Amsterdam en Berlijn met tien minuten tijdwinst. Doordat die versnelling de ruimte op het spoor beperkt voor goederentreinen, kan dit maar enkele keren per week op de meest populaire ritten.