Kabinet stelt behandeling 2G-maatregel uit tot volgend jaar

Het kabinet gaat voorlopig niet door met het omstreden 2G-systeem, waarbij alleen nog mensen die gevaccineerd of hersteld zijn toegang hebben tot de horeca en evenementen. Door de hoge besmettingscijfers en de druk op de zorg is er op korte termijn geen ruimte om sectoren op basis van de maatregel te openen. Ook is er niet genoeg steun voor de maatregel in de Tweede Kamer.

Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge in een Kamerbrief.

"Het kabinet constateert dat met de hoogte van de infectiedruk en de aanhoudende druk op de zorg de verwachting is dat er niet op korte termijn ruimte ontstaat om (delen van) sectoren waar sprake is van een omgeving met een hoog risico, met het gebruik van coronatoegangsbewijs op basis van 2G te kunnen openen. Dit geldt temeer vanwege de onzekerheden omtrent de Omikronvariant"

Om de maatregel te kunnen invoeren is een nieuwe wet nodig. Echter constateert De Jonge dat de steun daarvoor momenteel 'onvoldoende zeker' is. Hij komt begin januari met nadere informatie over de effectiviteit van het 2G-systeem 'om tot een afgewogen oordeel te komen'.

Hoewel de Amsterdamse gemeenteraad niet over de maatregel beslist, blijkt uit een eerdere rondgang dat een meerderheid van de raadsleden tegen de invoering is. Een meerderheid van het AT5-panel, bestaande uit ruim 1750 Amsterdammers, is juist voor.