Meerderheid AT5-panel vindt 2G een goed idee, ondanks kritiek op coronabeleid

Met een negatieve coronatest naar een concert of een café is nu nog mogelijk, maar als het aan het demissionair kabinet ligt is dat straks niet meer het geval. Coronaminister Hugo de Jonge wil voor drukke plekken zonder vaste zitplaatsen alleen nog de QR-codes beschikbaar maken voor gevaccineerde en genezen Nederlanders. Een plan dat op steun kan rekenen van een ruime meerderheid van het AT5-panel, blijkt uit onderzoek onder ruim 1750 Amsterdammers. Opvallend is dat het merendeel tegelijkertijd aangeeft geen vertrouwen meer te hebben in het coronabeleid van dit kabinet.

Deze week bleek dat een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraadsleden tegen de invoering van de controversiële 2G-maatregel is. Het kabinet staat er wel achter, en de Tweede Kamer is er nog niet uit. Toch noemde demissionair minister De Jonge het "een onvermijdelijke keuze", in een corona-persconferentie. Volgens het demissionair kabinet zou het alternatief een uitgebreidere lockdown zijn. Daarom vroeg AT5 aan ruim 1750 Amsterdammers hoe zij hier tegenaan kijken. Twee op de drie panelleden zegt voor het plan van een 2G-systeem te zijn. Zo schrijft een voorstander in de enquête: "Als je wil dat alles open kan, moet je daar zelf ook aan bijdragen." Toch roept de maatregel bij tegenstanders veel weerstand op. Zo wordt er gesproken van een "tweedeling in de maatschappij" en van "uitsluiting van ongevaccineerden". Omdat een echte lockdown volgens het demissionair kabinet het alternatief zou zijn voor het 2G-systeem, vroegen we de panelleden welk van de twee opties zij zouden willen als ze de keuze mochten maken. Slechts één op de vijf panelleden zou liever een uitgebreidere lockdown zien. Drie op vijf zegt dan liever te kiezen voor de 2G-maatregel.

1G-maatregel Er zijn ook partijen die in plaats van het 2G-systeem een 1G-systeem willen, zoals onder meer de Christenunie. Met een 1G-maatregel zou enkel een negatieve coronatest toegang bieden tot drukke locaties. Slechts een kwart van de panelleden zou dit liever willen dan een 2G-systeem, een overgrote meerderheid geeft aan juist tegen een 1G-systeem te zijn. Zo schrijven deelnemers dat het "praktisch onuitvoerbaar", een ander laat weten het onredelijk te vinden "dat men extra moeite moet doen ondanks vaccinatie."

3G-systeem voor werkgevers De Jonge wil werkgevers de mogelijkheid bieden om het 3G-systeem in te voeren, waarmee zij hun personeel kunnen vragen om een coronapas. Dat zou ingevoerd worden als het parlement ermee zou instemmen. We vroegen aan de leden van het AT5-panel wat zij hiervan zouden vinden. Een op de drie respondenten zegt het geen goed idee te vinden en bijna twee op de drie ziet het plan juist wel zitten. Vooral in contactberoepen en in de zorg. Tegenstanders van de maatregel schrijven veelvoudig dat dit "te veel vrijheidsbeperkingen" zijn en dat het een "schending van privacy" is. Coronapas bij niet-essentiële winkels Een maatregel waar de ruim 1750 ondervraagde Amsterdammers verdeeld over zijn is het invoeren van een coronatoegangsbewijs (3G) bij niet-essentiële winkels, zoals bijvoorbeeld kleding,- boeken,- en woonwinkels. Bijna vier op de tien geeft aan tegenstander te zijn van die maatregel, tegenover vijf op de tien panelleden die juist wel voorstander zijn. Een vaak voorkomende reactie is dat het, vooral voor personeel van kleinere winkels, onuitvoerbaar zou zijn om aan de deur te controleren. Een aantal respondenten geeft aan dat de maatregel alleen ingevoerd zou moeten worden "als de detailhandel ook daadwerkelijk een plek is waar veel besmettingen plaatsvinden."

Weinig vertrouwen in coronabeleid Ten slotte vroegen we aan leden van het AT5-panel of zij eigenlijk nog vertrouwen hebben in het coronabeleid van dit kabinet. Bijna zes op de tien zegt dat niet meer te hebben. Een opmerking die vaak terugkomt is dat het kabinet "teveel achter de feiten aanloopt", en dat de communicatie vanuit de overheid "onduidelijk" en "inconsequent" is. Panelleden die nog wel vertrouwen hebben in het coronabeleid van dit kabinet geven veelal aan dat zo'n "crisis onvoorspelbaar en complex" is, en dat de taak van de corona-ministers "een zeer lastige klus is in een verdeeld land."

