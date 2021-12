In Memoriam Roy Ristie (1953- 2021): "Als je Roy zag, zag je een lach"

"Roy was een man die meer gedaan heeft dan normale mensen in twee of meerdere levens kunnen doen", volgens tv-maker en jeugdvriend van Ristie, Guilly Koster.

Of het nou het Kwaku Festival was, de nagedachtenis van Pa Sem, het Monument van Besef op het Surinameplein of het AOW-gat; Ristie bemoeide zich als politicus, presentator en aanjager overal tegenaan.

"Hij gebruikte humor als middel. Als je Roy zag, zag je een lach. En tegelijkertijd zei hij gewoon waar het op aankwam", aldus Koster.

Vrijdag overleed de Amsterdammer onverwacht nadat hij een paar dagen eerder was opgenomen in het ziekenhuis na een coronainfectie. Omdat hij nierpatiënt was, had Ristie zich niet laten vaccineren.