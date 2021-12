Kale en Kokkie eisen basisplaats voor Tagliafico: "Wat heeft dat jong verkeerd gedaan?"

Na de ruime zege op Willem II zijn Kale en Kokkie blij dat de nul is gehouden, niemand geblesseerd is geraakt en dat er mooie doelpunten zijn gevallen. "Voetballend kunnen we niks op Ajax zeiken," zegt Kokkie. "Dat doen we gewoon allemaal prima."

Maar waarom Tagliafico ook tegen Willem II weer 90 minuten op de bank zat is voor Kale een raadsel. "We moeten een actie ontketenen: Help Nico de winter door, of iets wat daar op lijkt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat deze man, die vier jaar geleden bij ons kwam en inmiddels 140 wedstrijden voor Ajax heeft gespeeld wegkwijnt. Altijd een strijder, altijd aanwezig, nooit zeiken, altijd doen. Deze man verdient op z'n minst een waardig afscheid bij Ajax en dus ook speelminuten."