Besluiteloosheid nekte AEB volgens enquêtecommissie: "Wat wil je nou precies bereiken?"

"Wat moet er nou gebeuren? Moet het afval zo goedkoop mogelijk opgehaald en verwerkt worden of moet het leiden tot een enorme duurzaamheidstransitie, wat wil je nou precies? En wat prioriteert dan? Gaat dan het geld voor of gaat de duurzaamheid voor - dat is nooit goed in beeld gebracht. Dat is ook onze belangrijkste aanbeveling: college en raad, doe dat anders voortaan."



Aldus Dorienke de Grave-Verkerk (VVD), de voorzitter van de enquêtecommissie, het zwaarste onderzoeksinstrument van de raad, dat vanmiddag haar 500 pagina's tellende onderzoeksrapport presenteerde. Heldere keuzes ontbraken in de tijd dat de gemeente nog eigenaar was van het afvalenergiebedrijf. Maar ook na 2015 toen het AEB weliswaar zelfstandig verder ging, maar de gemeente 100 procent van de aandelen behield, waren die er nog niet goed.



En zoals eerder bijvoorbeeld ook al de Rekenkamer concludeerde, lukt het de stad maar niet om goed de vinger aan de pols te houden bij bedrijven waarin het zo'n 'deelneming' heeft, als Amsterdam al weet wat het wilt dus.

Aanbevelingen

Een van de aanbevelingen voor de toekomst is dan ook om één wethouder daarvoor exclusief verantwoordelijk te houden. Ook schreeuwt de raad, nu ook gesteund door de bevindingen van de commissie, om meer ondersteuning om hun controlerende functie beter te kunnen uitvoeren.

Onverwachte meevaller van al het spitwerk was wel dat de gemeente voorlopig geld over houdt aan de crisis bij het AEB. De hoge rentepercentages waartegen het bedrijf de afgelopen jaren geld terugbetaalde aan de gemeente zorgen voor een positief saldo van 28 miljoen euro.

Het AEB staat nog altijd in de etalage en zou volgens Persbureau Bloomberg 400 miljoen euro moeten gaan opleveren.