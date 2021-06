Raadsenquête AEB van start: "In mijn tijd ongelofelijk trots op het bedrijf"

Het is het meest verregaande onderzoeksinstrument van de raad en lijkt een beetje op de parlementaire enquête die de Tweede Kamer kan instellen. Alleen daar moet iedereen verplicht verschijnen, in de raad geldt die verplichting alleen voor ambtenaren en (oud-)bestuurders. Dat betekent dat leden van de directie van het AEB van de afgelopen jaren ervoor hebben gekozen wel achter de schermen mee te werken, maar zich niet onder ede te laten horen.

"Het is dus niet zo dat wij een heel eenzijdig beeld hebben", zegt commissie-voorzitter Dorienke de Grave (VVD). "Maar we hadden natuurlijk graag gehad, en hebben daarvoor ook inspanningen gedaan, dat we dat met elkaar delen in een openbaar verhoor. Maar die plicht is er niet en de afweging om wel of niet te komen, die moeten we bij de betrokkenen laten."