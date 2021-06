Raadsenquête rond problemen afvalverwerker AEB vandaag van start

Onder andere oud-wethouder Udo Kock (deelnemingen), oud-wethouder Sharon Dijksma (verkeer en vervoer), wethouder Victor Everhardt (deelnemingen) en wethouder Marieke van Doorninck (ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid) worden in de aankomende twee weken gehoord over de onrustige periode bij het afvalbedrijf.

Problemen

In september 2020 gaf de gemeenteraad de enquêtecommissie opdracht om uitgebreid onderzoek te doen naar de operationele en financiële problemen met het AEB die sinds 2007 spelen. De commissie onderzoekt de problemen rond het afvalbedrijf door de jaren heen; als gemeentelijke dienst en vanaf 2014 als zelfstandig bedrijf met de gemeente Amsterdam als 100 procent aandeelhouder.

Hoe was de aansturing van het AEB, hoe was het toezicht? Hoe hebben het college, de gemeenteraad en de ambtenaren hun rol hierin genomen? Hoe was de wisselwerking tussen de gemeente en het AEB? Daarnaast wil de commissie meer inzicht krijgen in een goede omgang van het gemeentebestuur met bedrijven, zoals het AEB, waarvan de gemeente (groot)aandeelhouder is.

Raadsenquête

Een raadsenquête is het belangrijkste instrument dat de gemeenteraad kan inzetten bij het uitoefenen van de taak om te controleren. De commissie bestaat uit Dorienke de Grave-Verkerk (voorzitter, VVD), Jan-Bert Vroege (vicevoorzitter, D66), Anke Bakker (Partij voor de Dieren), Jasper Groen (GroenLinks) en Lian Heinhuis (PvdA).

Dit najaar verwacht de commissie met de uitkomsten naar buiten te kunnen komen.