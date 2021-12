Stad NL V Egyptisch strooizout moet straten veilig houden deze winter

De Amsterdamse zoutvoorraad is deze week weer aangevuld. Vanuit Egypte is een schip met 5000 ton strooizout aangekomen in de stad. Het strooizout is met vrachtwagens overgebracht naar een zoutopslag in Sloterdijk. "We bereiden ons voor op een normale winter, zoals altijd."

Begin deze maand was het al glibberen in de stad. Zo gingen meerdere maaltijdbezorgers met hun scooter onderuit op een gladde brug op de Marnixstraat. Niet veel later gingen de strooiwagens de weg op, voor de tweede keer dit jaar. En het kan zomaar zijn dat er de komende nachten ook gestrooid gaat worden, zegt toezichthouder gladheidsbestrijding Erik Neumeier. "De temperaturen hangen er 's nachts om." Tekst gaat verder onder de afbeelding:

De winter komt er weer aan en het zou zomaar eens kunnen zijn dat het goed koud gaat worden. Volgens Neumeier is dat geen reden om meer zout in te slaan dan normaal. "Wij bereiden ons voor op een normale winter, zoals altijd. Op extreme winters is het altijd heel moeilijk voorbereiden. Want je weet nooit wat extremen doen in Nederland."

Quote "Er wordt niet gestrooid op stoepen" erik neumeier - toezichthouder gladheidsbestrijding

5 miljoen kilo strooizout ligt er vanaf deze week in de zoutloodsen in de stad. Dat moet genoeg zijn om Amsterdam de winter door te helpen. Maar als er óveral in de stad wordt gestrooid is de zoutvoorraad snel op volgens Neumeier. Dus op sommige plekken wordt het oppassen geblazen. "Er wordt niet gestrooid op stoepen." Op de site van de gemeente Amsterdam staat een link waar je kan zien op welke wegen er gestrooid wordt. En dat is volgens Neumeier heel handig: ''Dan kan je altijd een gestrooide weg volgen."