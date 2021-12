Halsema: vaccinweigeraars vaak slecht geïnformeerd

Een grote groep Amsterdammers is niet om politieke redenen of ideologische tegen het coronavaccin, maar vanwege desinformatie. Dat zei burgemeester Halsema vanmiddag tijdens een debat met gemeenteraadsleden.

Halsema is met name geschrokken van de verhalen van jonge vrouwen die zich niet willen laten vaccineren. "Die denken dat het vaccin slecht is, mocht je zwanger willen worden, terwijl het omgekeerde vaak het geval is." Volgens Halsema zijn de risico's vaak groter als zwangere vrouwen niet gevaccineerd zijn.

Ze vertelde na een vraag van een van de raadsleden over een bezoek aan Nieuw-West. Ze ging daar in gesprek met vaccinweigeraars. "Dat bevestigde het beeld, dat is op zichzelf heel verontrustend, dat een grote groep mensen niet zozeer politiek tegen is, dus niet hoort bij de gepolitiseerde anti-vaxxers, maar vaak slecht geïnformeerd is", zei Halsema.

De GGD gaat al maanden op onder meer Plein '40 '45 met Amsterdammers in gesprek. Halsema heeft zich afgevraagd of grootscheepse campagnes daarnaast nodig zijn, maar vreest dat die averechts kunnen werken. "De irritatiegraad is groot geworden. Dat betekent dat we het op straat moeten doen." In de gesprekken is het volgens haar de kunst om mensen niet bang te maken, maar hen wel te overtuigen van de noodzaak van vaccineren.

Geen standpunt

Verschillende raadsleden vroegen haar naar haar mening over de eventuele landelijke invoering van 2G in de toekomst, maar Halsema liet zich daar niet over uit. "Zelfstandig neem ik daar geen standpunt over in. Dat is aan het Rijk en de Tweede Kamer."

Mocht een meerderheid van de raad daartegen zijn dan wil ze, net als bij de zorgen over de avondklok, wel een brief sturen aan de Tweede Kamer waarin ze het standpunt van de raadsleden doorgeeft.