Veel taxichauffeurs betrokken bij strafbaar feit: "Ik zie ze lurkend aan een ballon rondrijden"

"In Amsterdam zijn er zo'n twintig incidenten per dag die iets met een taxi te maken hebben", constateert onderzoeker Henk Verwerda, van Buro Beke. Dat is één van de conclusies in het rapport 'Taxi! Malafide activiteiten en (ondermijnende) criminaliteit in de Amsterdamse taxibranche' dat deze week werd gepresenteerd. Volgens het onderzoek heeft 53 procent van de taxichauffeurs in de stad in de afgelopen drie jaar te maken gehad met een strafbaar feit.

Na uitvoerig onderzoek kwam naar voren dat de Amsterdamse taxibranche uiterst kwetsbaar is voor ondermijnende criminaliteit. De betrokken partijen slaan alarm, 'het is code rood in de Amsterdamse taxibranche', luidt de conclusie van het rapport.

In Amsterdam zijn er ruim 4800 taxichauffeurs. Volgens het rapport zijn dat er alleen te veel. Verwerda: "We kwamen er al vrij snel achter dat er ontzettend veel taxi's rond rijden, veel te veel eigenlijk. Het is een markt die eigenlijk meer dan verzadigd is."

En door dat grote aantal taxi's zou de criminaliteit zo om te hoek kunnen kijken. Rob Nap, al 30 jaar taxichauffeur in de stad, kan zich daar wel iets bij voorstellen. "Er zal best een en ander aan de hand zijn. Ik zie die jongens ook in die Hyundai'tjes lekker lurkend aan een ballon rondrijden en daarna vrolijk weer verder gaan uberen. Ik kan me daar bij voorstellen dat er strafzaken en ongelukken van komen.''

Met het rapport willen de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de gemeente Amsterdam en de politie graag de handen ineen slaan om te zorgen dat de taxibranche in de stad betrouwbaarder wordt. Daarom stelt de gemeente vanaf volgend jaar een nieuw taxistelsel in. Hoe dat eruit komt te zien is nog onduidelijk.