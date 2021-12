Schaakbord Max Euweplein moet mogelijk weg na klachten over overlast

Jürgen is nu een petitie gestart om het schaakbord te redden. Vijfschaft: "Ik vind dat erg raar, het bestaat 25 jaar en het heeft ook een sociale functie. Mensen van over de hele wereld komen hier om te kijken en te spelen, het is een hele mooie vorm en het schaken wordt zo heel toegankelijk gemaakt."

"Een Max Euweplein zonder dit schaakbord is ondenkbaar", vindt Jürgen Vijfschaft. Hij is gek op een potje schaken en is dan ook al 25 jaar op het Max Euweplein te vinden. Maar het bord met levensgrote schaakstukken komt mogelijk niet terug als het plein eind volgend jaar wordt vernieuwd. De ondernemers willen er namelijk vanaf. Ze zijn de overlast van luidruchtige en vaak dronken figuren bij het schaakbord spuugzat.

En die toegankelijkheid is precies het probleem voor de bewoners en horecaondernemers van het plein. Het schaakbord trekt al jaren veel overlast aan en dat neemt het stadsdeel serieus. "Die overlast is reëel", zegt Micha Mos, stadsdeelbestuurder van het Centrum. "Daar moeten we iets aan doen. Maar een Max Euweplein zonder schaakbord, dat is moeilijk voor te stellen. Op dit moment ben ik met beide partijen in gesprek. We moeten gaan kijken hoe we dit met elkaar kunnen rijmen."

Overlast

De ondernemers willen hun ergernis niet voor de camera toelichten, maar ze vinden wel dat het levensgrote schaakbord weg moet of dat er een alternatief komt. De ondernemers denken daarbij aan meerdere kleine schaakbordjes op tafeltjes. Jürgen begrijpt de bezwaren wel, maar zegt hij: "Die overlast proberen we te temmen en die is nu al veel minder.''

Komende week gaan ondernemers, bewoners en schakers met elkaar in gesprek. In het voorjaar wordt de kwestie behandeld in de stadsdeelcommissie en neemt het bestuur een besluit. De renovatie van het Max Euweplein is eind volgend jaar gepland.