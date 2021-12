Stad NL V Corona na 83 jaar nekslag voor kapperszaak L. Visser: "Het was mijn plekkie"

Kapperszaak L. Visser op de Ferdinand Bolstraat in De Pijp heeft vandaag de laatste dag gedraaid. Na 83 jaar moet de familiezaak de deuren sluiten. De coronacrisis gaf het laatste zetje. "De laatste jaren verloren we klanten en konden we ons hoofd niet meer boven houden."

Kappersdochter Linda Visser runt haar zaak inmiddels sinds 2004: "Het is echt een familiezaak. De zaak was van mijn opa, en ook mijn ouders hebben hier gewerkt." Het voelt voor Visser dus echt als een thuis. "Het is echt mijn plek, je bent je huis kwijt vanaf morgen."

Niet alleen Visser zelf komt al decennia in de salon. Een man die plaats heeft genomen in de kappersstoel kwam hier als kleuter al met zijn vader. Ook kapster Elles Kommings is er opgegroeid. "Als ik vroeger ruzie had met mijn moeder, rende ik hier naar binnen", zegt ze. Het werk is voor haar dus veel meer dan alleen het haren knippen. Ze kent geheimen die niemand anders weet en bouwt een band op met haar klanten. "Een tijd geleden zat er een man in mijn stoel. Hij vertelde mij dat hij ongeneeslijk ziek was, terwijl zijn ouders het nog niet wisten. Dat is toch geweldig?" Een wachtende man bevestigt dit: "Ik deelde mijn hele leven met Elles, en zij vertelde haar gebeurtenissen weer aan mij."

De afgelopen jaren zagen de medewerkers de buurt veranderen. "Er zijn steeds meer expats en steeds meer studenten. Door de coronacrisis werken mensen meer thuis en komen ook onze klanten uit bijvoorbeeld Almere en Purmerend niet meer langs", zegt Visser. Ondanks dat ze het er heel moeilijk mee hebben, proberen ze positief te blijven. "Soms moet je slim wezen, in plaats van in je hart voelen." Kommings hoopt dat nieuwe deuren zich openen, misschien bij een andere zaak of in een heel ander beroep. "We gaan het zien", zegt ze.