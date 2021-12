PSV-spits Zahavi na overval nu slachtoffer van inbraak

PSV-spits Eran Zahavi is zondag slachtoffer geworden van een inbraak in zijn huis. Eerder werd het gezin van de spits gewelddadig overvallen in hetzelfde huis in Buitenveldert.

Tijdens de inbraak was er niemand thuis, meldt de politie. De recherche is op zoek naar twee verdachten. Eén van hen droeg een grijs trainingspak met een zwarte capuchon. De ander had een donkere broek en een lichte gekleurde jas aan. Ook hadden zij twee trolleys bij zich. Via Burgernet zijn de signalementen van de daders verspreid.

Vastgebonden

Eerder dit jaar, op 9 mei, was het al raak in het huis aan Arenborg. Toen werden de vrouw en de vier kinderen van de Israëlische spits slachtoffer van een gewapende overval, ook werden ze vastgebonden door de overvallers. In Israël werd toen heftig gereageerd op de zaak.