Kale en Kokkie zagen lotingblunder aankomen: "Ze zitten nu al te kloten"

Even voor 14.00 uur bleek dat de loting opnieuw moest omdat er een fout was gemaakt. Dat betekende dat Kokkie opnieuw kwam kijken.

AT5 keek met hen mee. "Het gaat nu al verkeerd", vond Kokkie. "Het is toch wat, dat je bij de loting ook al de VAR moet inzetten"

Hij was wel blij met de uitslag van de tweede loting, waaruit bleek dat Ajax tegen Benfica moet in februari en maart. "Het moet kunnen. Als je dit overleeft, zit je bij de laatste acht jongens."

De twee waren minder te spreken over het verlies tegen AZ. Kale: "Heb je weleens mensen meegemaakt die er de pleuris in hebben? Heb je weleens mensen meegemaakt die er de pestpleuris in hebben? Nou, er zit er hier een. En waarschijnlijk twee."

Kale en Kokkie willen dat Blind en Gravenberch spelen tegen Barendrecht morgen, zodat Klaassen en Tagliafico kunnen spelen tegen Feyenoord. De klassieker is aanstaande zondag om 14.30 uur.