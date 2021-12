Stadsdeel West treedt op tegen 'dark store' na klachten van overlast flitsbezorgers

In West is daarom begonnen met het handhaven tegen dit soort locaties. "Twee weken geleden vond een commissievergadering van het stadsdeel plaats waarbij bewoners zich hebben uitgesproken tegen de stores. Bestuurder Melanie van der Horst (D66) beloofde actie te ondernemen", zegt een woordvoerder. "Dit is niet de bestemming waar dit soort panden voor zijn bedoeld, daar kunnen wij als stadsdeel tegen optreden. We willen niet wachten op een centraal beleid vanuit de stad."

"De Pijp wordt één groot distributiecentrum", zei bewoner Joost Munning een maand geleden nog. Bezorgers rijden dag en nacht door de stad en het concept wordt steeds populairder. Naar schatting zijn er zo'n veertig dark stores in de stad. De gemeente zegt geen punten in woonwijken meer te willen om overlast te beperken.

"Dit is niet de bestemming waar de panden in deze buurt voor zijn bedoeld"

De eerste brief wordt deze week verstuurd door stadsdeel West. Een filiaal van Zapp op de Fagelstraat in West moet sluiten. Bewoners zouden zelfs geïntimideerd en lastiggevallen zijn. Twee andere locaties in West krijgen binnenkort ook een brief, maar het onderzoek daarnaar loopt nog.

Bewoners van De Pijp zijn blij met het nieuws: "Hierover praat ik heel veel met buurtbewoners", laat Munning weten. "Het verrast me dat de politiek zo snel handelt, maar wij zijn erg positief." Hij woont in Zuid, dus is nog niet aan de beurt. "Maar dit zijn wel de eerste goede stappen."