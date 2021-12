Buren blij met actie tegen magazijn flitsbezorgers: "Ik slaap nu in de woonkamer"

Bewoners van de Fagelstraat in West zijn zeer te spreken over de actie die het stadsdeel tegen het magazijnpunt van flitsbezorgers onderneemt.

Stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst zegt dat er een brief wordt gestuurd waarin staat dat er gehandhaafd wordt op het bestemmingsplan. "Dat betekent dat we niet meer willen dat de dark store (het magazijnpunt, red.) op deze locatie zit. Omdat het niet past." Volgens haar is het een woonstraatje 'waar dit soort functies helemaal niet in moeten zijn'.

Het stadsdeel doet nog onderzoek naar andere magazijnpunten. Toch denkt Van der Horst niet dat alle dark stores uit West geweerd gaan worden. "Ik denk dat het naïef is om deze functie helemaal uit Amsterdam te weren. Ik vraag me ook af of je het zou moeten willen. Er is heel veel vraag naar. Ik denk dat wij vanuit de gemeente heel sterk duidelijk moeten maken waar we dit wel en niet willen."