Hoe verplaatsen jongeren zich in de toekomst: "Het ov is nog niet toereikend"

In het programma What's Next onderzoeken de jonge makers Nore-linn, Nina, Sander en Luuke wat er er speelt onder leeftijdsgenoten in Noord-Holland. Deze keer daagt Nina Statenlid Sandra Doevendans (PVDA) uit voor een potje elektrisch karten en bespreekt ondertussen met haar de toekomst van het vervoer in de provincie Noord-Holland.

Nu elektrische auto's en deelvervoer een steeds grotere rol gaan spelen in de manier waarop wij ons verplaatsen, vraagt What's Next zich af of dit ook de vervoersmiddelen zijn waarmee wij in de toekomst van A naar B zullen gaan. "Meer dan de helft van al het geld dat de provincie te besteden heeft, gaat naar mobiliteit," verklaart Statenlid Sandra Doevendans (PVDA). Dat geld wordt onder meer geïnvesteerd in het openbaar vervoer en het onderhouden van snelwegen. "Wij zijn daarnaast heel erg bezig met het stimuleren van elektrisch rijden, het opzetten van oplaadpunten en smart mobility, dat is een slimme manier van rijden."

Quote "Het openbaar vervoer is nog niet toereikend genoeg om bijvoorbeeld alles met de bus te doen" SANDRA DOEVENDANS - PROVINCIE STATENLID NOORD-HOLLAND

Sandra denkt dat de toekomst van ons vervoer bij deelmobiliteit ligt, maar erkent wel dat de provincie op dat gebied nog een lange weg te gaan heeft. Zo verplaatst zij zichzelf ook voornamelijk nog per auto, omdat dat nu nog de snelste optie is: "Je wil het liefst zo zuinig mogelijk rijden, maar het openbaar vervoer is nu nog niet toereikend genoeg om bijvoorbeeld alles met de bus te doen."

