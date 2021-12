Stad NL V Het Paleis: ''Het is wel spannend, op alle fronten kan het misgaan''

Aan de Prinsengracht wordt het voormalige Paleis van Justitie omgebouwd tot een vijfsterrenhotel. In de documentaireserie Het Paleis volgt AT5 deze grootschalige verbouwing door de ogen van de hoofdrolspelers in deze transformatie. In de vierde aflevering bezoeken we projectleider Marc Jansen van lasbedrijf Snep.

Voor dat bezoek wijken we uit naar het Brabantse Eindhoven. Daar wordt door de metaalspecialisten hard gewerkt aan het maken van de stalen douchecabines voor alle 134 kamers die het hotel straks zal tellen. Marc neemt ons mee naar de werkplaats, waar het eerste prototype douchecabine al te zien is: ''Hij is hartstikke mooi! Hij past alleen niet in mijn huis'', lacht hij.

Maatwerk Onder toeziend oog van Marc worden de verschillende ontwerptekeningen voor de douchecabines gemaakt op de computer. Met één ontwerp voor alle kamers komen de lassers er namelijk niet vanaf: ''Er zijn 134 kamers en we hebben geteld dat we op 105 verschillende units uitkomen: allemaal verschillende glaspanelen, verschillende breedtes en verschillende hoogtes.'' Het komt dus allemaal aan op maatwerk, en dat is een uitdaging waar Marc wel van houdt. Hij kwam zo'n 25 jaar geleden binnen bij Snep als tekenaar en hoewel hij zich tegenwoordig niet meer met het tekenwerk bezighoudt vindt hij het nog altijd leuk: ''Soms zie ik ze hier dingen maken en dan denk ik, dat had ik eigenlijk best zelf willen doen'' zegt hij terwijl hij meekijkt over de schouder van de ontwerper.

ontwerptekeningen voor de douchecabines

Quote ''Ik denk dat ik constant naar de cabine sta te kijken als ik hier zou logeren'' marc jansen

Mock-up room Een paar weken later maken de mannen uit Eindhoven de tocht naar Amsterdam. Dan wordt de douchecabine namelijk geplaatst in de proefkamer, een zogenoemde mock-up room van het verder nog lege Rosewood Hotel geïnstalleerd. Nadat projectmanager Albert Bos Marc de weg heeft gewezen door de gangen van het paleis kunnen de mannen aan de slag met het plaatsen van de cabine. Het resultaat mag er zijn volgens Marc: ''Prachtig, daar gaat mijn hart wel sneller van kloppen, ja.''

Marc kijkt tevreden nadat de cabine met succes is geplaatst