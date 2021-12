Baudet moet tweets met vergelijkingen Holocaust weghalen

Dus historische vergelijkingen in het kader van de Coronaregels zijn vandaag door een Amsterdamse rechter verboden.



Krankzinnig, onbegrijpelijk vonnis. Wij zijn verbolgen en strijdbaar. En we gaan uiteraard in hoger beroep.



Steun ons! #FVD https://t.co/wkUs8teXpd pic.twitter.com/dMNRoNTj7A