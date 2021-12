CIDI en oorlogsoverlevenden klagen Baudet aan voor vergelijkingen Holocaust

De eisers vragen aan de rechter om drie uitingen van Baudet op social media onrechtmatig te verklaren. Het gaat onder andere om zijn bewering: "De ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden, de wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi's."

Daarnaast plaatste Baudet een combinatie van twee foto's van een kind die niet naar het sinterklaasfeest zou mogen en een foto van een jongen met een Jodenster voor zijn deportatie. En tot slot nog een foto van het concentratiekamp Buchenwald met tekst: "Hoe is het MOGELIJK om nu nog altijd niet te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt."

Dwangsom en verbod

Naast het onrechtmatig verklaren van de uitingen willen de eisers dat de uitingen verwijderd worden en dat Baudet een verbod krijgt voor het gebruik van beeldmateriaal van de Holocaust in het kader van het debat over de coronamaatregelen. Ook willen de eisers dat er een dwangsom worden opgelegd van 25 duizend euro per dag, als Baudet in gebreke blijft.

Volgens de eisers zijn de uitingen ernstig beledigend en onnodig grievend voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden. Zij nemen daarbij in overweging dat de vrijheid van meningsuiting die Baudet heeft geen rechtvaardiging kan bieden voor zijn handelen.

De rechtbank van Amsterdam doet uitspraak op 15 december over het kort geding.