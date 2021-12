Ten Hag rekent op scherp Ajax in Klassieker: "Denk dat ze de boodschap hebben begrepen"

In aanloop naar de Klassieker van aanstaande zondag verscheen Erik ten Hag vandaag voor een persconferentie in de Arena. En daar ging het vooral veel over één speler. Op z'n dertigste verjaardag keert Steven Berghuis zondag voor het eerst sinds zijn beladen overstap, als Ajax-speler, terug in de Kuip.

"We begeleiden hem daar niet alleen deze week in", zei Ten Hag. "Dat is de afgelopen, vanaf het moment dat hij kwam, aan de orde. Niet dat het continu een issue is, maar we hebben wel een paar keer besproken hoe hij daar moet instaan. Richting de komende dagen gebeurt er dan ook niets meer, want hij weet wat hij moet doen." In het shirt van Feyenoord haalde Berghuis nog weleens rare fratsen uit, wat hem de nodige kaarten opleverde. Als Ajax-speler pakte Berghuis in 22 duels vooralsnog nul kaarten. "Heel simpel, het gedrag dat hij daar vertoonde accepteer ik niet", verklaart Ten Hag die omslag. "Dan doe je je team tekort. Die agressiviteit moet hij tonen, maar dat moet hij wel onder controle houden. Verder moet je zorgen dat je veel plezier hebt. Als je dat uitstraalt en dat plezier hebt, dan hoef je dus ook niet gefrustreerd te raken."

Ajax begint met evenveel punten als Feyenoord aan de Klassieker, dat komt mede door de thuisnederlaag tegen AZ afgelopen weekend. Een wedstrijd waar Ten Hag erg ontevreden over was. "Het was niet één speler, maar het waren heel veel spelers. Het gebrek aan wilskracht was heel slecht. Dat mag niet gebeuren en dat is Ajax-onwaardig. Ik ga ervan uit dat er een superscherp elftal staat, zeker na afgelopen zondag. Dus dat ze die boodschap goed begrepen hebben." Ajax mist zondag hoogstwaarschijnlijk rechtsback Mazraoui, die vanwege een bovenbeenblessure ook al ontbrak tegen AZ en Barendrecht. "Ik heb ernstige twijfels", zei Ten Hag over de inzetbaarheid van Mazraoui. "Hoe ik het op dit moment inschat eerder niet dan wel." Het duel in Rotterdam begint zondag om 14.30 uur.