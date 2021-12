XXL-vaccinatielocatie voor boosterprikken geopend in de RAI

In de RAI is gisteren een XXL-vaccinatielocatie geopend om sneller boosterprikken aan te kunnen bieden. De GGD hoopt Amsterdammers boven de 18 hier van een prik te kunnen voorzien.

"Vorige week is bekend geworden dat dat Nederland versnelt de boosterprikken gaat aanbieden", aldus zorgwethouder Simone Kukenheim. De XXL-vaccinatielocatie in de RAI maakt een opschaling mogelijk van 5.000 naar 15.000 prikken per dag.

Problemen met afspraken maken

Door de grote en snelle opschaling hadden veel 60-plussers in het land problemen met het maken van een afspraak. Volgens Kukenheim was dit te wijten aan de drukte bij het landelijke callcenter: "Online kan je wel snel terecht."

Met de nieuwe XXL-locatie is er genoeg plek om mensen sneller een booster aan te bieden. "Ik kon pas 30 december naar Amstelveen, maar tien minuten later werd ik gebeld en kon vanavond al terecht", aldus een opgeluchte 60-plusser. Kukenheim verwacht dat over een week het callcenter volledig is uitgebreid, waardoor het makkelijker wordt om een afspraak te maken via de telefoon.

Op zoek naar personeel

Nu krijgen alleen nog zestigplussers die booster, in januari kan iedereen -van oud naar jong- een afspraak inplannen. De GGD hoopt dat voor het eind van januari iedereen boven de 18 die mogelijkheid heeft gehad.

De GGD heeft in de RAI genoeg ruimte, maar er moet wel personeel beschikbaar zijn om te prikken. GGD GHOR heeft aangegeven dat er landelijk nog 9000 mensen nodig zijn. Ook in Amsterdam is de GGD nog hard op zoek. Kim Hoogendijk, adjunct hoofd team corona, is positief: " We hebben gelukkig veel hulp van onze netwerkpartners en ziekenhuizen. We werken er heel hard aan."