Booster drie maanden na eerdere vaccinatie, in januari uitnodiging naar alle volwassenen

Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Nu kunnen gevaccineerden niet eerder dan zes maanden na de laatste coronavaccinatie een booster krijgen, maar dat verandert dus. De reden is de opmars van de Omikron-variant.

Zo veel mogelijk

Volgens hem gaat het niet over slechts een paar procent extra bescherming tegen die variant en is het dus geen "nice to have", maar een "need to have". Hij wil dat er in de tweede helft van januari zo veel mogelijk Nederlanders geprikt zijn en zegt er wel bij dat hij niet weet hoe lang de booster goed blijft werken.

Volgens De Jonge moet de Omikron-variant daarnaast ook de reden voor ongevaccineerden zijn om opnieuw over vaccinatie na te denken. "De twijfel kan nooit groter zijn dan de wens om gezond te blijven", vond hij. Op dit moment is 11 procent van de Nederlanders nog niet gevaccineerd.

Niet bij neer

Mochten mensen alsnog de vrijheid willen houden om zich niet te laten vaccineren, dan legt De Jonge zich daar "niet bij neer". "Want de vrijheid van de een kan nooit groter zijn dan de vrijheid van de ander." Hij doelde dan onder meer op de vrijheid om niet ziek te worden of te kunnen ondernemen.

Wat het besluit om de boosters na drie maanden al aan te bieden voor de coronapas betekent is op dit moment nog niet duidelijk.