Rutte: "Omikron-variant reden tot zorg en grote voorzichtigheid"

De verlening van de huidige coronamaatregelen met vier weken was volgens premier Mark Rutte "echt onvermijdelijk". Dat zei hij vanavond tijdens de persconferentie over de maatregelen.

Dat komt volgens Rutte door de hoge bezetting in de ziekenhuizen en de nieuwe Omikron-variant, die besmettelijker is dan de Deltavariant. "Er is echt reden tot zorg en grote voorzichtigheid", zei Rutte. "Ook daarom is er nu een verlenging van het huidige maatregelenpakket."

Basisscholen

Ook moeten basisscholen volgende week dicht. Rutte zei dat daar "intensieve en moeilijke gesprekken" over zijn gevoerd en dat hij het zich beseft dat het tot leervertraging en praktische problemen leidt. "Maar het signaal over de Omikron-variant konden we niet negeren."

Rutte zei te begrijpen dat de verlenging van de maatregelen hard aankomt. "Het is niet de blijde boodschap in de kersttijd waar je op hoopt. Ja, een tegenvaller, maar misschien geen hele verrassing."