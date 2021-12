Dit jaar al vijf klachten van seksueel wangedrag bij Amsterdamse handhavers

Er zijn dit jaar al vijf meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag gedaan bij de Amsterdamse handhavers. Bronnen melden aan AT5 dat er in één geval door een mannelijke boa bij een vrouwelijke collega haar bh is losgemaakt. De gemeente zegt in een reactie op te treden bij ongepast gedrag, maar wil niks kwijt over welke maatregelen er in deze specifieke casussen zijn genomen.

Naast het losmaken van een bh zou in oktober een andere mannelijke handhaver tot twee keer toe seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt naar vrouwelijke collega’s, zo laten bronnen weten aan AT5.

In totaal zijn er dit jaar al vijf meldingen van seksueel overschrijdend gedrag gedaan over medewerkers van Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR). In totaal bestaat deze afdeling van de gemeente uit ruim 750 fte, waarvan er zo’n 600 op straat werken.

Sancties

Volgens bronnen zijn de betrokken mannelijke boa’s niet ontslagen of overgeplaatst, wat intern vragen heeft opgeroepen. De gemeente wil niet zeggen welke sancties er wel zijn genomen, maar stelt de procedure te volgen om ''uniformiteit'' en ''zorgvuldigheid'' in de afhandeling te waarborgen.

‘’Bij twee meldingen is het onderzoek inmiddels afgerond en heeft dit geleid tot een maatregel, dan wel sanctie. De drie andere meldingen zijn nog in onderzoek, deze zijn in de loop van oktober/november binnengekomen’’, aldus de gemeente in een reactie.

Onrustig

Bij de Amsterdamse handhavers is het al langer onrustiger. Deze zomer werd bekend dat veel boa’s eigenlijk liever niet meer in de stad willen werken, omdat er volgens het personeel sprake is van een angstcultuur. Leidinggevenden vallen regelmatig tegen boa’s uit.

Verschillende boa’s die AT5 sprak noemde de werksfeer verziekt. Door de sfeer en de werkdruk is er sprake van een flink verloop onder het personeel en is de ziekte-uitval hoog. Vanwege de aanhoudende klachten van de handhavers nam de gemeente maatregelen.