Halsema: "Van Thijn heeft Amsterdam door roerige perioden geleid"

Het stadsbestuur gedenkt oud-burgemeester Ed van Thijn, die vanochtend op 87-jarige leeftijd is overleden, met ontzag en dankbaarheid.

‘De laatste keer dat ik van Thijn ontmoette was bij de onthulling van het Namenmonument", laat burgemeester Halsema vanavond weten. "Hij was diep ontroerd om daar, in zijn stad, de namen van zijn familieleden terug te vinden."

Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat Van Thijn, die de langstzittende burgemeester na de Tweede Wereldoorlog was, de stad veiliger en leefbaarder achterliet. Hij was volgens het stadsbestuur innig geliefd bij talloze mensen die hem hebben gekend.

"Van Thijn heeft Amsterdam door roerige perioden geleid, van krakersrellen tot de Biijlmerramp, rechtvaardigheid en rechtstatelijkheid waren altijd zijn leidraad", zegt Halsema. "Ik bewonderde hem daar diep om."

Van Thijn was burgemeester tussen 1983 en 1994.