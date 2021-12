Amsterdam Light Festival in financiële nood door coronamaatregelen

Het festival is een nood-crowdfunding gestart om het tekort van 750.000 euro op te halen. "Alleen daarmee kan het festival deze editie overleven en ook volgend jaar weer een lichtpuntje zijn voor bewoners, bezoekers en werknemers in Amsterdam", schrijft de organisatie in een persbericht.

In overleg met de gemeente mag de lichtkunst de komende periode aanblijven tussen 17.00 en 22.00 uur om de stad te verlichten. Bezoekers kunnen dus nog wel langs de kunstwerken wandelen, maar van een festival is volgens de organisatie geen sprake meer omdat alle groepsactiviteiten, zoals rondvaarten en wandeltours, tot 14 januari zijn vervallen.

"Afgelopen tijd hebben we ons steeds aangepast aan de omstandigheden en gekeken naar wat er wél mogelijk was. Ook nu doen we dat, de lichtkunst houden we zo lang mogelijk aan", aldus festivaldirecteur Frédérique ter Brugge. "Maar financieel heeft onze stichting nu - zonder publieksinkomsten - grote problemen. Daarom doen wij een beroep op iedereen: help ons!"