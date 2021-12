Stad NL V Drama voor muziekstudio in Noord: "Wat niet gestolen is, is vernield"

Een ravage troffen ze afgelopen vrijdag aan in muziekstudio Von Braun aan de Spijkerkade in Noord. Er was niet alleen veel apparatuur gestolen, ook bijna alles in de muziekstudio is vernield.

"De koelkast lag op de grond. Ze hebben een brandblusser helemaal leeggespoten over alle apparatuur. De isolatie is van de muur getrokken en de ruit is ingegooid", aldus eigenaar van de studio, Marvin Comijs. Marvin is aangeslagen: "Je verwacht niet dat dit gebeurt, echt enorm balen." De muziekstudio biedt podium aan talent. Vooral veel jonge artiesten nemen hun muziek hier op. Artiest Mauro van Rijk baalt enorm: "Het is een plek waar we samen muziek maken. Ik kan eigenlijk niet uitleggen hoe vervelend het is."

Quote "Dan denk je: 'dan ga je leuk muziek maken' maar het zit er even niet in helaas" benjamin de greef - artiest

Ook Benjamin de Greef komt regelmatig in de studio en gaat de studio de komende tijd missen: "Juist nu jammer, omdat er een lockdown is. Ik zit op school, maar de scholen zijn dicht. Dan denk je: 'dan ga je leuk muziek maken' maar het zit er even niet in helaas." Marvin hoopt dat hij erachter komt wie zijn muziekstudio hebben vernield. Om zijn studio weer te kunnen opbouwen, is Marvin een crowdfunding begonnen: "We laten ons niet klein maken, we gaan gewoon door."