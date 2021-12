Rij voor boosters in Rai door storing: "We zitten zo ongeveer in Buitenveldert"

Iedereen die voor een vaccinatie of coronatest naar een priklocatie komt, wordt normaal gesproken in CoronaIT geregistreerd, maar dat was vanmorgen niet mogelijk. De GGD voerde alle gegevens van mensen daarom handmatig in, vertelt de woordvoerder. "Mensen hebben er wel begrip voor. We hebben geprobeerd om het de wachtende mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Personen die slecht ter been zijn, zijn bijvoorbeeld uit de rij gehaald."

Achterstand

De storing was rond 10.00 uur weer verholpen, maar de gevolgen zijn bij de RAI nog te merken. "Het kost even tijd om de rij weggewerkt te krijgen. Je start met een achterstand."

Een van de mensen in de rij was bang dat het nog uren wachten zou worden. "We zitten in Buitenveldert zo ongeveer."

Inloggen

Een ander was, ook al stond ze al een halfuur in de rij en was ze nog lang niet aan de buurt, niet van plan om te vertrekken. "Want anders kun je weer met je DigiD inloggen en je weet niet waar je dan uitkomt."

Rond het middaguur stond er nog steeds een lange rij. Wel zou er intussen koffie en thee uitgedeeld worden.