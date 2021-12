Initiatiefnemers regenboogpad over bekladding: "Maakt pijnlijk zichtbaar dat dit de werkelijkheid is"

Het bekladde nieuwe Regenboogpad op het Bos en Lommerplein is inmiddels weer schoongemaakt, maar de initiatiefnemers houden er een slechte nasmaak aan over. "Als ik met mijn vriend hier hand in hand loop dan is dit wat ik naar mijn hoofd kan krijgen."

Het Regenboogpad bij het Bos en Lommerplein werd afgelopen maandag geopend, maar vandaag dus al beklad met een anti-lhbtiq-tekst. Ewout van Galen, initiatiefnemer van het regenboogpad, baalt flink van de bekladding. "Het is teleurstellend dat het zo snel beklad is. Het is een mooi initiatief, het is kleurrijk. Daar zit nu toch een smet op." Hij is bang dat het opnieuw kan gebeuren.

Mede-initiatiefnemer Sander vindt de bekladding veelzeggend. "Wat het laat zien is hoe het hier in de praktijk gaat.", aldus Sander. "Het maakt voor iedereen nu wel duidelijk dat dit de werkelijkheid is en dat er nog wel een stap te maken is."