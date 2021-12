Ajax wint voor de 'zoveelste' keer met 5-0: "Dat zegt wel wat ja"

"Ik denk dat we goed aan deze wedstrijd begonnen. We hadden gelijk het initiatief en stichtten gelijk doelgevaar. Toch hadden we de restverdediging niet helemaal op orde. Maar toen we in de gaten kregen hoe we dat moesten oplossen, was het alleen maar Ajax wat de klok sloeg", aldus de oefenmeester.

Een van de doelpuntenmakers woensdagavond was Devyne Rensch. De verdediger zorgde voor de 3-0 en was daarna zichtbaar geëmotioneerd. "Gisteren is mijn oom begraven", verklaart Rensch zijn tranen. "Daar was ik bij en dat was natuurlijk emotioneel. Toen moest ik de focus op de wedstrijd van vandaag leggen en dat heb ik gedaan."