Erik Rezelman over de huizenprijzen in 2022: "Het wordt alleen maar erger"

Nu de ontknoping van het jaar nadert is het tijd om terug te blikken op 2021. In de serie Mokum in '21 kijken we samen met Amsterdammers terug op het jaar. De Financieel journalist van RTLZ en (stiekem) ook onze eigen dure-huizenexpert Erik Rezelman heeft ons dit jaar weer verschillende opvallende en/of extreem dure huizen laten zien.

We blikken met hem terug op de panden die we dit jaar hebben bezocht en kijken naar de veranderingen die hem dit jaar zijn opgevallen met betrekking tot de Amsterdamse woningmarkt. Natuurlijk doen we dit aan de hand van een nieuw pareltje: een hele kleine woonboot met de schappelijke vraagprijs van negen ton.

In de serie Mokum in '21 vragen we de gasten welke boodschap of wijze raad ze willen meegeven aan de Amsterdammers in 2022. 'Let op de rente!' is de boodschap van Erik Rezelman.