Wouter de Vries, broer van Peter R.: "Het is een rotjaar geweest"

Nu het einde van het jaar nadert, is het tijd om terug te blikken op 2021. In de serie Mokum in '21 kijken we samen met Amsterdammers terug op het jaar. In deze aflevering Wouter de Vries, de boer van Peter R. de Vries. "Het is een jaar dat we helaas nooit zullen vergeten, maar dat we heel graag zouden willen vergeten."

Zijn broer Peter werd op op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed ruim een week later, op 15 juli. We spreken af op de plek waar de broers elke thuiswedstrijd van Ajax te vinden waren: de Johan Cruijff Arena.

In de serie Mokum in '21 vragen we de gasten welke boodschap of wijze raad ze willen meegeven aan de Amsterdammers in 2022. 'Do not worry, be happy' is de boodschap van Wouter de Vries.