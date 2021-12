'Peter R. de Vries stond wel degelijk open voor beveiliging'

Volgens de zoon van Peter R. de Vries stond zijn vader wel open voor beveiliging. Royce de Vries reageerde in het programma Nieuwsuur op een niet eerder uitgezonden interview met zijn vader over de moord op Derk Wiersum, "Als je dit terugkijkt met de kennis van nu dan is het wrang om te zien. Hij praat toch een heel klein beetje over zichzelf", vertelt zoon Royce.

In het interview gaat het onder andere over het ontbreken van persoonsbeveiliging bij Derk Wiersum. De misdaadverslaggever vertelt dat dat niet betekent dat er helemaal geen beveiliging mogelijk is. Royce vindt het erg vervelend dat er wordt gezegd dat zijn vader geen beveiliging wilde. "Hij had zeker een vorm van beveiliging gewild, maar geen persoonsbeveiliging." Volgens Royce zijn er gesprekken geweest over extra beveiliging, maar was de communicatie met de overheid hierover niet goed. Peter R. de Vries probeerde erover in contact te komen. "Hij heeft echt wel aan de bel getrokken."

In het niet eerder uitgezonden interview met De Vries over Wiersum praat hij ook over een onderzoek dat er zou moeten komen naar de moord op Wiersum. "Ik sta zelf op het standpunt dat dit zo'n schokkende moord is dat extra onderzoek op zijn plaats is. Het verbaast mij dat dit niet gebeurd is. Hier had door een onafhankelijke commissie of een parlementaire commissie naar moeten worden gekeken." De zoon van De Vries voelt zich na het horen van dit interview nog meer gemotiveerd om een onafhankelijk onderzoek voor de moord van zijn vader van de grond te krijgen. Met het onderzoek wil hij niet alleen de moord op zijn vader, maar ook die van de andere betrokkenen bij het Marengo-proces onderzoeken. "Het gaat om drie moorden. Heel mooi om de bevestiging van mijn vader te zien. Ik heb dit meer vanuit mijn gevoel gedaan. Mooi om te zien dat mijn vader er ook voor gepleit heeft."