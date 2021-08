Peter R. de Vries had afscheidsbrief voor kinderen: "Brief werd voortdurend geüpdatet"

Peter R. de Vries had een afscheidsbrief geschreven voor zijn kinderen. Dat liet zoon Royce de Vries vanavond weten in tv-programma Khalid & Sophie. De brief werd voortdurend geüpdatet, voor het laatst in december. "We mochten 'm pas openmaken als hem iets zou zijn overkomen", vertelde Royce de Vries.

Royce werd die dinsdag rond 19.40 uur gebeld door advocaat Peter Schouten. "Ik was thuis aan het werk. Peter gaf aan dat hij gehoord had dat mijn vader was neergeschoten. De schrik is dan enorm, als je zoiets hoort. Maar er was op dat moment nog niet heel veel duidelijk", aldus Royce.

Peter R. de Vries werd op dinsdag 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten toen hij na een uitzending van het entertainmentprogramma RTL Boulevard naar een parkeergarage liep. Een week later overleed hij aan zijn verwondingen.

In de brief stonden persoonlijke dingen, maar ook praktische zaken over zijn uitvaart bijvoorbeeld. "Er stond in welke muziek gedraaid moest worden op zijn afscheid. Maar ook dat iedereen van hem afscheid moest kunnen nemen, behalve de roddelpers."

"Dan word je in de familiekamer gezet. Daar zit je dan met heel veel onzekerheid over hoe het met 'm is"

"Je gaat natuurlijk meteen op onderzoek uit, is het daadwerkelijk gebeurd en hoe erg is het? Ik ben meteen als een gek gaan bellen. Al vrij snel werd duidelijk dat het echt gebeurd was en dat het ook heel ernstig was", zo vertelde hij in RTL Boulevard.

Bij het ziekenhuis aangekomen zag Royce overal gemaskerde agenten met automatische wapens staan. "Dan word je in de familiekamer gezet. Daar zit je dan met heel veel onzekerheid over hoe het met 'm is."

Waardevol

Royce mist zijn vader nog iedere dag. De week dat hij in het ziekenhuis heeft gelegen was voor hem en de rest van de familie erg waardevol. "Hij had ook al op straat overleden kunnen zijn."

"Iedere dag kwam mijn vader bij mij binnenlopen tegen lunchtijd. En als ik nu in mijn kantoor zit, is het nog alsof hij ieder moment kan binnenlopen. Dat gevoel heb je nog steeds. Het is eigenlijk alsof hij even op vakantie is

Dat De Vries helemaal geen beveiliging wilde hebben, klopt volgens Royce niet. "Hij wilde alleen nog wel spontaan dingen kunnen doen, zoals een rondje wielrennen. Hij wilde niet een week van tevoren moeten aangeven waar hij precies allemaal naartoe zou gaan."