Verdachten moord Peter R. de Vries opnieuw voor de rechter

Delano G. (22) en Kamil E. (35) staan vandaag voor de tweede keer in het openbaar voor de rechter voor de moord op Peter R. de Vries. Het gaat om een pro-formazitting, de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

Op 18 oktober stonden de twee verdachten voor het eerst voor de rechter. Toen werd er besloten dat de verdachten op verdenking van de moord op De Vries langer in de cel moesten blijven. Die zitting werd druk bezocht door zowel familie, collega's en vrienden van De Vries. Ook waren beide verdachten bij de zitting aanwezig.

Kamil E. ontkende toen alle beschuldigingen. Hem zou alleen zijn gevraagd iemand van en naar Amsterdam te rijden en zou niet hebben geweten dat de misdaadjournalist werd doodgeschoten. Delano G. beriep zich op zijn zwijgrecht. "Ik heb niemand doodgemaakt, ik wist niks van de moord en ik heb geen wapen gezien", zei hij via zijn tolk.

"Ronde zaak"

Volgens het Openbare Ministerie is er sprake van ''een ronde zaak" met veel sterk bewijs. Delano G. zou met een omgebouwd alarmpistool viermaal op De Vries hebben geschoten. Kamil E. zou op 28 juni nog een voorverkenning hebben gedaan bij de parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat en ook voorafgaand aan de moord zijn de twee nog op de camerabeelden te zien in de nabijheid van de redactie van RTL Boulevard.

De Vries werd op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed ruim een week later, op 15 juli. Delano G. wordt ervan verdacht te hebben geschoten, Kamil E. zou de vluchtauto bestuurd hebben. De twee verdachten werden nog dezelfde avond opgepakt op de A4 bij Leidschendam.

Motief

Het is nog niet duidelijk wat het motief voor de moord is, maar aangenomen wordt dat het te maken heeft met De Vries' zijn rol als vertrouwenspersoon voor de kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo proces.