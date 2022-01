Bewoners klaar met slechte bereikbaarheid Noord: ''Je voelt je geïsoleerd''

Voor veel bewoners uit Noord is het vaak een uitdaging om hun stadsdeel of het centrum te bereiken. Hoewel er veel wegen zijn die naar het stadsdeel leiden, wordt de bereikbaarheid vaak beperkt door storingen of uitval. Het metronetwerk ligt regelmatig plat, de Piet Heintunnel is tot september 2022 gesloten, er rijden minder bussen sinds de start van de Noord/Zuidlijn en op de eerste dagen van 2022 was ook de IJtunnel onverwachts gesloten.

Afgelopen zondag en maandag moest de oostbuis van de IJtunnel dicht vanwege een technische storing in het ventilatiesysteem. Die sluiting werd alleen gemeld aan automobilisten die voor de tunnel stonden, verder niet. Veel bestuurders kregen daardoor met een onverwachte omleiding te maken. ''De informatievoorziening laat soms te wensen over. Communiceer beter en laat weten wat de alternatieven zijn", zegt een Noorderling.

We krijgen vooral klachten van mensen die vinden dat een aantal gebieden in Noord niet goed ontsloten zijn door bussen.''

Ook Reizigersvereniging Rover heeft het aantal meldingen over de bereikbaarheid zien stijgen in het afgelopen jaar, met name sinds de komst van de Noord/Zuidlijn. ''De metro is op zich wel goed als je er recht naast woont, maar als je verder weg woont heb je te weinig bussen naar de metro zelf.'' Daar komen dan ook de meeste meldingen over binnen, aldus voorzitter Marinus de Jong: ''

Ook Reizigersvereniging Rover heeft het aantal meldingen over de bereikbaarheid zien stijgen in het afgelopen jaar, met name sinds de komst van de Noord/Zuidlijn. ''De metro is op zich wel goed als je er recht naast woont, maar als je verder weg woont heb je te weinig bussen naar de metro zelf.'' Daar komen dan ook de meeste meldingen over binnen, aldus voorzitter Marinus de Jong: '' We krijgen vooral klachten van mensen die vinden dat een aantal gebieden in Noord niet goed ontsloten zijn door bussen.''

hekelpunt van bewoners uit Noord. Een van hen zegt: ''Er is altijd wel wat. De metro naar Noord heeft nog nooit een week gereden zonder uitvallers, het is gewoon triest.'' Een ander zegt: ''Als je toch aan de andere kant moet zijn en het niet of heel lastig bereikbaar is, dan voel je je geïsoleerd.''

Ruimte voor verbetering

De gemeente laat weten dat er op het gebied van bereikbaarheid van Noord nog veel ruimte is voor verbetering. ''Daarom zijn we in Noord ook blij met de vorderingen en voorstellen uit het programma gericht op de oeververbindingen over het IJ: Sprong over ’t IJ. Daarnaast is er recent een plan opgesteld gericht op de mobiliteit binnen Noord en de regio. Hierin staan onder andere voorstellen voor het verbeteren van de OV-verbindingen, de fietspaden en het versterken van de verbinding tussen Noord-Oost en Noord-West", zegt een woordvoerder van stadsdeel Noord.

Als het aan reizigersvereniging Rover ligt kunnen die plannen niet snel genoeg worden uitgevoerd: ''Juist omdat Noord heel hard gaat groeien qua aantallen woningen, van twee kanten. Er zullen meer mensen - nog meer dan nu - naar de rest van de stad moeten, maar ook zullen mensen de andere kant op willen. Daar zul je ook de verbindingen met de bruggen en door de tunnels voor moeten verbeteren.''

Vragen

D66-raadslid Jan-Bert Vroege heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd over de dagenlange afsluiting van de IJtunnel en de metrostoring die gisterochtend plaatsvond. Vroege vraagt onder meer waarom de afsluiting van de IJtunnel niet via de reguliere kanalen van de gemeente is gecommuniceerd. Ook wil hij weten hoe het stadsbestuur de communicatie beoordeelde tijdens de storing van de metro's.