Basis- en middelbare scholen vandaag weer open

Volgens het Outbreak Managment Team (OMT) is de openstelling van het primair en voortgezet onderwijs verantwoord. Dat liet demissionair minister Arie Slob van Onderwijs vorige week maandag weten tijdens een persconferentie. In december sloten de scholen een week eerder dan gepland om de verspreiding van de omikronvariant tegen te gaan.

De vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs (BBO) is opgelucht met het besluit van het demissionaire kabinet. "Wij zijn blij dat de scholen weer gewoon open gaan. Dat is het beste voor de kinderen". De vereniging liet eerder al weten dat Amsterdamse basisschoolleerlingen hoe dan ook fysiek onderwijs te willen bieden na de kerstvakantie.

Zelfde regels

Vanaf vandaag gelden dezelfde regels op basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs als voor de kerstvakantie. Leerlingen die neusverkouden zijn of coronaklachten hebben blijven thuis en laten zich testen. Scholen moeten gebruik maken van vaste looproutes in de gangen. Leerlingen vanaf groep zes, leerlingen in het voorgezet onderwijs en al het onderwijspersoneel moeten een mondkapje dragen op de gang. Daarnaast moeten zij twee keer per week thuis een zelftest doen. De basismaatregelen blijven ook van kracht op school.

Uitzichtloze situatie

Studenten aan de universiteit, de hogeschool en in het mbo moeten voorlopig nog online onderwijs volgen. Tentamens mogen ze daarentegen wél maken op locatie. Vrijdag 14 januari volgt een nieuw weegmoment voor de maatregelen in het hoger onderwijs. Voor studenten is het een onzekere tijd en sommigen vrezen dan ook nog strengere maatregelen. Zaterdag demonstreerden enkele tientallen studenten op de Dam tegen het coronabeleid. Volgens de organisatie van het protest heeft het coronabeleid schadelijke gevolgen voor veel jongeren: "Alles stapelt zich nu op en dat zorgt voor een uitzichtloze situatie bij de jongeren."