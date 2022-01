Eerste fietsen bij platform naast pontjes achter CS verwijderd

De gemeente is vanmorgen begonnen met het weghalen van de fietsen op het grote platform op de De Ruijterkade, naast de pontjes naar Noord achter het Centraal Station. Dat platform wordt later weggehaald omdat het voetpad wordt verbreed.

Eigenaren van de fietsen werden in de afgelopen tijd gewaarschuwd via bordjes waarop aangegeven stond per wanneer ze hun fiets moesten weghalen. Maandagochtend bleek dat 33 fietseigenaren dit niet hebben gedaan: hun fiets is losgeknipt en naar het fietsdepot gebracht. Daar kunnen de eigenaren hun fiets ophalen. De laatste fietsen worden op 23 januari weggehaald.

Tijdelijke rekken

Op het voetpad op de De Ruijterkade komen tijdelijke fietsenrekken. Ook is er nog plek in de fietsflat aan de westzijde van het station en in de Westertoegang onder het spoor. En er zijn in het gebied ook verschillende mogelijkheden om de fiets tegen betaling te stallen.

In de eerste helft van 2023 is de nieuwe fietsenstalling op de IJboulevard klaar. Deze stalling heeft ruimte voor 4.000 fietsen. Ook komt er op de Prins Hendrikkade aan de voorzijde van het Centraal Station een ondergrondse fietsenstalling waar ruimte is voor nog eens 7.000 fietsen. Deze stalling is eind 2022 klaar.