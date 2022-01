Stekelig debat over houding wethouder Groot Wassink rond rapport anti-homogeweld

Het debat vanmiddag in de raadscommissie over de houding van wethouder Groot Wassink rond het onderzoek naar anti-homogeweld verliep stekelig. Coalitiepartijen GroenLinks en D66 vuurden direct vragen af op de grootste oppositiepartij VVD, die het debat had aangevraagd. "Een vreselijke vertoning dit debat. De coalitiepartijen duiken er als hyena's op om mevrouw Martens de mond te snoeren", was de conclusie van Anke Bakker van de Partij voor de Dieren. Maar volgens coalitiepartijen D66 en GroenLinks was de discussie een "opgewarmde prak".

Verschillende oppositiepartijen in de gemeenteraad eisten van diversiteitswethouder Rutger Groot Wassink tekst en uitleg geeft over het verhaal dat vorige week in De Telegraaf verscheen. De krant had via een wob-verzoek het appverkeer van de wethouder onder ogen gekregen, waaruit blijkt dat Groot Wassink persvragen over het onderzoek naar antihomogeweld op dat moment niet wilde beantwoorden. In het onderzoek vertellen slachtoffers van antihomogeweld dat hun belagers vaak Amsterdammers zijn die een niet-westerse achtergrond hebben. "Zeg maar dat ik op vakantie ben en slecht bereikbaar", staat er te lezen in het appcontact tussen de wethouder en zijn voorlichter. Volgens veel oppositiepartijen probeerde Groot Wassink daarmee de pers af te houden en moeilijke vragen uit de weg te gaan. Direct nadat Martens (VVD) als eerste daarover in het debat het woord kreeg, kwam er vanuit Vroege (D66) een interruptie. "U leverde in september - toen het rapport ook werd besproken - geen bijdrage aan het debat. Waarom komt u net voor de verkiezingen wel ineens met grote woorden?" Volgens Martens heeft haar collega Marianne Poot wel degelijk het woord gevoerd, maar dan tijdens de commissie Algemene Zaken.

Quote "Opgewarmde prak die al drie keer door de maag is gegaan" Tirza de Fockert, groenlinks

Vroege noemde het debat van vanmiddag vervolgens ''opgewarmde prak zo voor de verkiezingen. Ik val bijna van mijn stoel van de vragen van de VVD.'' Medecoalitiepartij Fockert (GroenLinks) vulde die opmerking aan: ''Opgewarmde prak die al drie keer door de maag is gegaan.'' En zo ging het debat twee maanden voor de verkiezingen vooral over de positionering van de partijen en weinig over de inhoud. Martens kwam door herhaalde interrupties vanuit de coalitie amper toe aan haar bijdrage. ''Als mevrouw Fockert na mijn inbreng nog vragen heeft, beantwoord ik die met liefde", probeerde de VVD'er nog GroenLinks van zich af te houden. En ook: ''Ik wil mijn controlerende taak uitvoeren. Twee coalitiepartijen ondervragen nu een oppositiepartij. Ik zou willen dat in het kader van de nieuwe bestuurscultuur dit niet zou gebeuren.'' Van Soest (Partij van de Ouderen) kondigde, zonder de antwoorden van de wethouder af te wachten, een motie van wantrouwen aan. "Met een wethouder die rapporten wegmoffelt, de raad schoffeert en media zand in de ogen strooit, is de stad niet geholpen." Ook hield ze de coalitie af tijdens haar bijdrage. "Ik heb mij voorgenomen de constante interrupties van coalitiepartijen niet tijdens mijn inbreng te beantwoorden. Daar bedank ik voor. Dank u wel. U kunt uw vragen na mijn inbreng stellen."

Quote ''Woorden als een weggemoffeld rapport moeten we niet gebruiken'' Sander Huisman, ChristenUnie

Consequent sprak Van Soest over het wegmoffelen van een rapport. Huisman (ChristenUnie) interrumpeerde daarover: "Woorden als een weggemoffeld rapport moeten we niet gebruiken, dat horen de Amsterdammers ook en het klopt gewoon echt niet." Ook een debat tussen Van Soest en Fockert verliep onvriendelijk. ''Vertelt u ook tegen de mensen die in elkaar geslagen worden in de stad dat het opgewarmde prak is?'', vroeg het raadslid van de Partij van de Ouderen aan Fockert. "Ik heb er zelf ervaring mee, dus lees mij niet de les", was haar antwoord. Volgens Bakker (Partij voor de Dieren) was het debat ''een vreselijke vertoning. De coalitiepartijen duiken er als hyena's op om mevrouw Martens de mond te snoeren."

Quote "De volgende keer ben ik in het land en beschikbaar" rutger groot wassink, diversiteitswethouder

Groot Wassink besloot in alle rust de vragen te beantwoorden. Hij was zich van geen kwaad bewust en deelde de lezing over het afhouden van de pers niet. "Ik was inderdaad slecht bereikbaar. Er was niet veel contact tussen mij en mijn ambtenaren. Ik heb de hele dag met mijn gezin wat anders gedaan. We waren op vakantie." Afsluitend bleek de wethouder toch een les te trekken uit de zaak: ''De volgende keer ben ik in het land en beschikbaar. Dat lijkt me handig."