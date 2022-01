Halsema houdt alle opties voor erotisch centrum open: "Wordt geen seks-Disneyland"

Voor de zomer moeten er nog twee of drie mogelijke locaties overblijven voor de komst van een erotisch centrum dat de Wallen moet gaan ontlasten. Nu zijn dat er nog acht waar sommige Amsterdammers nu al tegen te hoop lopen.

Vooral in Oost en Zuidoost liet men al van zich horen. Zo vrezen bewoners van Zuidoost voor hun veiligheid die volgens hen toch al onder druk staat. Partijen als de SP, DENK, BIJ1, de ChristenUnie en het CDA vielen hen vanmiddag in de raad bij; zij vinden dat het erotisch centrum sowieso niet in Zuidoost moet komen.



Burgemeester Halsema probeerde de zorgen weg te nemen door er nogmaals op te wijzen dat zo'n centrum niet tot overlast of extra criminaliteit mag leiden, al begreep ze dat waarschijnlijk niemand de komst van zo'n centrum juichend zal ontvangen: "Het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk hoe het ingekleed wordt. Of het een gribus afwerk-hotel wordt, wat bepaald niet de bedoeling is, of toch een veel mooier aangekleed, beter functionerend erotisch centrum."

CDA-raadslid Diederik Boomsma viel nogal over een passage uit de brief van Halsema aan de raad waarin staat dat het "een plaats kan zijn waar seksualiteit, erotiek, diversiteit en inclusiviteit wordt verwelkomd en gevierd".



Boomsma: "Om nou te zeggen dat betaalde seks iets is dat je moet 'vieren'?! Nee. Dat vind ik echt een volkomen verkeerde afslag. Mensen in de wijk willen dat ook helemaal niet vieren, zien dat niet als een verrijking."

De CDA'er zei te vrezen voor een nieuw "seks-Disneyland", maar die vrees is volgens Halsema dus ongegrond: "Het moet een breed en hoogwaardig erotisch centrum worden, waar niet het sekswerk maar de seksualiteit gevierd wordt." Kijken, kijken - en niet kopen Over de zorgen in de woonwijken zei ze dat dat een van de graadmeters is in de nu lopende onderzoeken: "Er zal niet alleen gekeken worden naar inpasbaarheid en ruimtelijke criteria noem maar op, maar ook sociaal maatschappelijke effecten, net zoals de kwetsbaarheid van de bevolking of wat het betekent voor de bevolking die bijvoorbeeld al meer voorzieningen daar kent die effect hebben op het welzijn. Natuurlijk zal daar naar gekeken worden en natuurlijk zal daar rekening mee gehouden worden." Ook waren er kritische vragen over de veiligheid niet zozeer in, maar rondom zo'n erotisch centrum. Halsema verwacht op dat punt veel veel van "de centraal beveiligde ingang" en het feit dat er geen ramen meer zijn aan de straatkant, zoals op de Wallen: "Waar het toch vaak kijken, kijken is - en niet kopen."